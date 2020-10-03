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Giriş Tarihi : 03-10-2020 21:06   Güncelleme : 03-10-2020 21:06

Kazaya giden itfaiye aracı kaza yaptı

İtfaiye aracı şarampole devrildi.  

Kazaya giden itfaiye aracı kaza yaptı

Elazığ’da 2 kişinin yaralandığı kamyon kazasına giden  itfaiye aracı da şarampole devrildi.   Kaza, Elazığ’ın Keban ilçesi ile Malatya’nın Arapgir ilçesi sınırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 44 ACE 216 plakalı hırdavat yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı. Aracın içinde bulunan 2 kişi yaralandı.Kaza ihbarı üzerine  olay yerine sağlık,jandarma,AFAD,UMKE ve itfaiye ekibi sevk edildi.  Ancak İtfaiye ekibinin bulunduğu araç , pala çöpü deresi mevkiinde freni boşalması sonucu şarampole devrildi.Kazadan itfaiye erleri  yara almadan kurtuldu. Diğer kazada ekipler tarafından araçtan çıkarılan 2 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.  Jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

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