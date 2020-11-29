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  • Kazara ağabeyi ve 3 arkadaşını tüfekle yaraladı  
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Giriş Tarihi : 29-11-2020 21:32   Güncelleme : 29-11-2020 21:32

Kazara ağabeyi ve 3 arkadaşını tüfekle yaraladı  

Ağabeyin durumunun ağır olduğu öğrenildi.  

Kazara ağabeyi ve 3 arkadaşını tüfekle yaraladı  

Elazığ’da bir mezrada  işitme engelli bir şahıs, özçekim yapan ağabeyi ve 3 arkadaşını kazara tüfekle yaraladı.Olay, Keban İlçesi Beydeğirmeni Köyü Mirali Mezrasinda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,  Mevlit A. (38), yüzde 78  raporu bulunan işitme engelli kardeşi Mehmet A. (31), arkadaşları S.A. (20), B.A. (16)  ve İ.D. (20) ile birlikte Elazığ’dan mezraya mantar  toplamaya gitti. Mantar topladıktan sonra grup manzaraya karşı özçekim yapmak istedi. Çekim yaptıkları sırada yaklaşık 40 metre uzaklıkta bulunan Mehmet A.’nın elindeki otomatik  tüfek kazara ateş aldı.  Saçmaların isabet ettiği ağabey ve 3 arkadaşı çeşitli yerlerinden yaralandı.  Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altın alındı. Ağabeyin durumunun ciddiyetini koruduğunu öğrenildi Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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