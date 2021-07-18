Elazığ’da hasat döneminin ardından satılan samanlar, özellikle kışın sert geçen ve ağırlıklı olarak besi hayvancılığı yapılan Doğu Anadolu illerine sevk edilmeye başlandı. Çuvallara doldurulan samanlar kamyonlara istifleniyor. Bu şekilde tonlarca ağırlığa ve metrelerce yüksekliğe ulaşan kamyonlar, karayollarında tehlike oluşturuyor. Özelikle rüzgarlı havalarda saçılan samanlar görüş açısını düşürürken dar yollarda kazalara davetiye çıkarıyor.
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Giriş Tarihi : 18-07-2021 23:10 Güncelleme : 18-07-2021 23:10
Kazalara davetiye çıkarıyorlar
Elazığ’da hasat döneminin ardından yollarda ilerleyen saman yüklü kamyonların tehlikeli yolcuğu, kazalara davetiye çıkartıyor.