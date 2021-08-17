Kazada yaralanan vatandaşlara yoldan geçen doktor ve hemşire müdahale etti  

Elazığ’da otomobil, yolun karşısına geçen 2 yayaya çaptı.

Yerde yatan yaralılara ilk müdahaleyi ise o sırada yoldan geçen doktor ve hemşire yaptı. Kaza, merkeze bağlı Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 23 FU 909 plakalı otomobil, yolun karşısına geçen 2 yayaya çarptı. Kaza esnasında yoldan geçen doktor ve hemşire yaralılara ilk müdahaleyi yaparak sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yaralılar, ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.