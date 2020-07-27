Kazada uzman çavuş hayatını kaybetti  

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında Uzman Çavuş İbrahim Can Yılmaz hayatını kaybetti.

Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolunun 62. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'da görevli Uzman Çavuş İbrahim Can Yılmaz, idaresindeki 77 AR 880 plakalı motosikletle Elazığ istikametine seyir halindeyken kontrolünü kaybetmesi sonucu kayarak karşı istikametten gelen A.Y. yönetimindeki 21 UA 376 plakalı araca yandan çarptı. Çarpmanın ardından kaskı fırlayan Yılmaz hayatını kaybetti.

Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen ve hayatını kaybettiği belirlenen Yılmaz'ın cenazesi Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.