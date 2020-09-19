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Giriş Tarihi : 19-09-2020 08:01   Güncelleme : 19-09-2020 08:02

Kazada savrulan araç tırın altına girdi

Elazığ’da çarpışan iki hafif ticari araçtan biri savrularak tırın altına girdi.

Kazada savrulan araç tırın altına girdi

Kaza, Elazığ- Keban yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,  23 KD 401 plakalı hafif ticari araç ile 23 BJ 239 plakalı ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan 23 BJ 239 plakalı araç park halindeki 42 BY 054 plakalı tırın altına girdi. Kazada tırın altına giren araçta bulunan bir kadın yaralanarak sıkıştı. Olay yerine UMKE, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın   ekiplerin koordineli müdahalesi ile  sıkıştığı yerden kurtarılarak  hazır bekletilen ambulansla  Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

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