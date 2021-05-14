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Giriş Tarihi : 14-05-2021 19:43   Güncelleme : 14-05-2021 19:43

Kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi

Yaşam mücadelesini kaybetti.

Kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi

Elazığ’da beton bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü de  bugün yaşamını yitirdi, ölü sayısı 2’ye yükseldi.   Kaza, 3 gün önce merkeze bağlı Yeni Mahalle Kanalüstü Sokak'ta meydana gelmişti. Alınan bilgiye göre, Hasan Hüseyin Kaçmaz idaresindeki 23 AL 145 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyerlere çarptı.Kazada Firdevs Kaçmaz hayatını kaybetti,  sürücü de ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hasan Hüseyin Kaçmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün kurtarılamayarak hayatını kaybetti

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