Güncel
Giriş Tarihi : 01-07-2021 10:31   Güncelleme : 01-07-2021 10:31

Kazada kamyon hurdaya döndü

Sıkışan sürücüyü AFAD çıkardı.

Kazada kamyon hurdaya döndü

Elazığ’da transitle çarpışan kamyon hurdaya döndü. Kazada, kamyonda sıkışıp ağır yaralanan sürücü, AFAD tarafından kurtuldu.  

Kaza, Elazığ-Keban karayolu 18. kilometresi Poyraz mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.E. idaresindeki 44 FY 283 plakalı kamyon, aynı yönde seyir halindeki 44 AAC 760 plakalı transite arkadan çarptı. Kazada kamyon hurdaya dönerken sürücüsü ise sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

 Ağır yaralı sürücü, sıkıştığı yerden AFAD ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

ETİKETLER: elazığ kaza elazığ trafik kazası haber elazığ elazığ haber