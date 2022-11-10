Kazada 5 kişi yaralandı

Elazığ’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolu Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.T. idaresindeki 23 AS 008 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 23 ABB 149 plakalı panelvan çarpıştı. Kaza sonucu 5 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ile polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.