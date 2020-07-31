Kazada 2 çocuk yaralandı

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 2 çocuk yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Atatürk Bulvarı Stadyum kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A Haber Elazığ Muhabiri Fırat Öztürk idaresindeki 34 FNE 75 plakalı otomobil ile 23 BC 593 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Öztürk’ün 2 kızı hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.