Kaza yapan otomobil duvara çarparak durabildi

Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ataşehir Mahallesi Akyüzü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre T.A.G. idaresindeki 06 BJ 3042 plakalı otomobil ile E.K. idaresindeki 34 TN 3500 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken, otomobillerden biri çarpışmanın etkisiyle duvara çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme başlattı.