Kaza sonrası çıkan kavgada tampon parçası ile saldırdı

Elazığ’da kaza sonrası yumrukların havada uçuştuğu, bir kişinin de kopan tampon parçası ile saldırdığı kavgada ve kazada 3 kişi yaralandı.

Elazığ’da iki otomobilin çarpıştığı kazanın ardından araçlarından inen şahıslar tekme tokat birbirine girdi. Bir şahsın kopan tampon parçası ile diğer araçtakilere saldırdığı kavgada ve kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Malatya Caddesi Hazardağlı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.A. idaresindeki Fiat marka 23 ABR 022 plakalı otomobil ile S.A. yönetimindeki Volkswagen marka 33 AHF 017 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası araçlarından inen şahıslar birbirlerine girdi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada bir şahıs ise aracın kopan ön tampon parçası ile diğer şahsa defalarca vurdu. Dakikalarca süren kavga kameralara yansırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesi ile kavga sonlandırılırken, kaza ve kavgada yaralanan 3 kişi kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.