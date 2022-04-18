Kaza kameraya yansıdı

İki otomobilin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Videosu : KAZA KAMERAYA YANSIDI

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde iki otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde bulunan Sanayi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta kırmızı ışıkta duran bir otomobil yeşil ışığın yanmasıyla geçmeye çalışırken ana yoldan gelen otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.