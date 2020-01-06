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Giriş Tarihi : 06-01-2020 22:22

Kaza anı cep telefonu tarafından kaydedildi

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs  bariyere çarptı, 3 kişi yaralandı.

Kaza anı cep telefonu tarafından kaydedildi

O kaza anını ise başka bir araçtan cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Kaza, dün Elazığ-Diyarbakır Karayolu’nun 16’ncı kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,  34 UGT 35 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazada minibüste bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar,ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza anı ise, minibüsün bir süre önce solladığı başka bir araçta bulunan bir kişi tarafından saniye saniye kayıt edildi. Görüntülerde seyir halindeki minibüsün bir anda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpması yer aldı.

ETİKETLER: elazığ kaza elazığ trafik kazası haber elazığ
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