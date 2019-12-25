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Giriş Tarihi : 25-12-2019 11:19

Kaymakam Karaloğlu,  dereceye giren öğrencilerle bir araya geldi  

Elazığ'ın Kovancılar İlçesi Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, yarışmalara katılıp dereceye giren öğrencilerle bir aya geldi.  

Kaymakam Karaloğlu,  dereceye giren öğrencilerle bir araya geldi  

Elazığ’ da düzenlenen okullar arası  masa tenisi ve atletizm yarışlarına Kovancılar ilçesinden de öğrenciler katıldı. İlçeden katılan öğrenciler okulları,Kovancılar Anadolu, Çok Programlı Anadolu Liseleri ile İmam Hatip, Okçular , Ekinözü ve İsmetpaşa orta okullarının dereceye girmesini sağladı. Okullarına derece getiren öğrenciler Kaymakam Bünyamin Karaloğlu ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Kaya'yı ziyaret etti. Kaymakam Karaloğlu, ziyarette öğrencileri başarılarından dolayı tebrik ederek çeşitli hediyeler verdi.

ETİKETLER: kovancılar haber kovancılar haberleri bünyamin karaloğlu
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