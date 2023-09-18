Kaymakam Başar: ’’Talepleri, yerinde dinleyerek tespit ediyoruz”

Bingöl’ün Yedisu İlçe Kaymakamı Furkan Başar, ’’Talepleri muhtarlarımızdan ve vatandaşlarımızdan yerinde dinleyerek tespit ediyoruz. Kaymakamlık olarak ihtiyaçları karşılamak ve sorunları çözmek için varız” dedi.

Bingöl’ün Yedisu İlçe Kaymakamı Furkan Başar, ’’Talepleri muhtarlarımızdan ve vatandaşlarımızdan yerinde dinleyerek tespit ediyoruz. Kaymakamlık olarak ihtiyaçları karşılamak ve sorunları çözmek için varız” dedi.Yedisu Kaymakamı Furkan Başar, Elmalı köyüne bağlı Gazi mezrasında yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların taleplerini dinleyen Kaymakam Başar, sıkıntılara çözüm bulmak amacıyla sık sık mahalle ve köylere ziyaretleri gerçekleştirdiğini dile getirdi. Kaymakam Başar, “Talepleri muhtarlarımızdan ve vatandaşlarımızdan yerinde dinleyerek tespit ediyoruz. Kaymakamlık olarak ihtiyaçları karşılamak ve sorunları çözmek için varız. Yaşanılabilecek her türlü sorunun çözümü için kapılarımız halkımıza sonuna kadar açıktır” dedi.