Kaymak: "Bu takım play-off oynayacak"

23 Elazığ FK Başkanı Tuncay Kaymak 2-2 beraberlikle sona eren Bergama Belediyespor maçı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

23 Elazığ FK Başkanı Tuncay Kaymak 2-2 beraberlikle sona eren Bergama Belediyespor maçı ile ilgili açıklamalarda bulundu.TFF 3. Lig 4. Grup ekibi 23 Elazığ FK’da başkan Tuncay Kaymak değerlendirmelerde bulundu. Başkan Kaymak yaptığı değerlendirmede 2 puan kaybettiklerini belirterek "Bugün oynanan müsabakada 3 puanı hak eden taraf bizdik ancak durumlar istediğimiz gitmedi.Bir puana razı olduk. Genel olarak takımımızın performansından memnunum. İlerleyen haftalarda daha iyi olacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.Zamanla daha iyi olacaklarını ifade eden Başkan Kaymak "Bizi takip edenlerden biraz daha sabırlı olsun. Güzel günlerin bizi beklediğini belirtmek isterim. Yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen bu takım sezon sonunda play-off oynayacak. Devre arasında bu hedefe ulaşmak içinde gerekli takviyeleri yapacağız" diye konuştu.