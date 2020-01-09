Kayısı kanserli hastalara umut olacak  

Acı kayısı çekirdeğinden gıda takviyesi üretimine başlandı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından acı kayısı çekirdeği üzerinde yapılan bilimsel çalışmaların bir ürünü olan 'Kayısır' adlı ‘Prebiyotik Kayısı Ekstresi’, başta kanser olmak üzere bazı hastalıklar için umut olacak.

Acı kayısı çekirdeğinin özellikle kanser hücrelerini olumlu yönde etkilediği, kanserli hücreleri öldürdüğü ve sağlıklı hücreleri yenilediğini bilimsel olarak kanıtlayan Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’un girişimleri ile ‘Prebiyotik Kayısı Ekstresi Tesisi’ kurularak ‘Kayısır’ adı ile gıda takviyesinin üretimine başlandı.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından da patent verilen ‘Kayısır’ adlı acı kayısı çekirdeğinden yapılan Prebiyotik Kayısı Ekstresi kısa süre sonra piyasaya sürülecek.

Turgut Özal Üniversitesi ve DAP işbirliği ile Yeşilyurt ilçesi Altın Kayısı Bulvarı'nda açılan Kayısı Araştırma ve Geliştirme Uygulama Merkezini ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr Habip Asan ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a üretim hakkında bilgi verdi.

Rektör Karabulut, acı kayısı çekirdeğinin üzerinde bilimsel olarak uzun yıllar çalışmalar yaptığını ifade ederek, bugün gelinen noktada Türk Patent ve Marka Kurumuna ulusal ve uluslararası patent başvurusu yaptıklarını ve sürecin olumlu sonuçlandığını söyledi. Malatya için önemli bir ürün olan kayısının çekirdeği ile de farklı bir boyutta ele alındığını belirten Karabulut, “Bu anlamda bizlerden desteklerini esirgemeyen Malatya halkı ciddi anlamda sahip çıktı. Uluslararası ülkelerde ciddi destek oldular” dedi.

“MİKROENKAPSÜLASYON İŞLEMİ YAPILIYOR”

Mikroenkapsülasyon işlemi ile kontrollü salınım sağlandığını ve zehirsizleştirme etkisi yapıldığını aktaran Karabulut, “Bildiğiniz üzere acı kayısı çekirdeğinde siyanür maddesinin var olduğu düşünülerek insanlar bunu farklı algılayabilirler. Ama biz bunu tamamen siyanürsüzleştirerek içerisindeki aktif antioksidanlar dediğimiz sağlığa faydalı kısmını elde ediyoruz. Bu ürünle hem stresi hem de kanseri önleme, var olan kanserin ileri süreçte ki tedavisinde de gıda takviyesi olarak sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Bu ürünün üretilmesinde tüm aşamada görev alan herkese teşekkür eden Rektör Karabulut, şimdiden çok miktarda sipariş aldıklarını dile getirdi. Tesislerinin DAP İdaresi tarafından desteklendiğini belirten Karabulut, “Burada yapılan akademik çalışmaların, bilimsel makalelerin Malatya Turgut Özal Üniversitesinin uluslararası boyutta gözükmesi adına çok ciddi bir emeğin ürünü” ifadelerine de yer verdi.

Rektör Karabulut, ayrıca acı kayısı çekirdeğinden yaşlandırmayı geciktirici cilt bakım ürünlerinin yanı sıra ağrı kesici masaj özelliğine sahip ürünler de çıkaracaklarını söyledi. Karabulut, bu üretimlerinin asla ticari bir amaç gütmediğini de dile getirerek, buradan elde edilecek gelirlerin Turgut Özal Üniversitesi öğrencilerine burs olarak verileceğini sözlerine ekledi.

Tesisi gezen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya için çok önemli bir ürün olan kayısının bir şifa deposu olduğunun bilindiğini belirterek, “Ama yıllardır bunun üzerine çok çalışamadık. Bu kapsamda bugün burada çok güzel bir tesisin açılmış olduğunu gördük. Kayısının şifa deposu olduğunu biliyorduk ama bilimsel olarak çok fazla çalışma gerçekleştirilmedi maalesef. Buradaki bu tesis, bu anlamda eksikleri gidermiş olacak” dedi.

Kayısının içindeki sırdan yola çıkılarak ürüne verilen ismin de çok etkileyici olduğunu dile getiren Çınar, “Bundan sonra ülkemizi ve Malatya’mızın uluslararası tanımına katsı sağlayacak, dağıttığı şifa ile de insanlara şifa olacak diye düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜNLERE YÖNELMEMİZ GEREK”

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan da Malatya denilince akla ilk kayısının geldiğini anımsatarak, “Kayısı Türkiye’de Tük Patent ve Marka Kurumu tarafından Coğrafi işaret tescili yapılmış olan aynı Avrupa Birliği komisyonunca da tescillenmiş önemli bir ürün” dedi. Bu çalışmayı yürüten Rektör Karabulut’a teşekkürlerini ileten Asan, ülke olarak katma değeri yüksek üretimlere önem verildiğini de belirtti. Kayısının ülke için önemli bir ürün olmasına rağmen elde edilen gelirin sınırlı kaldığını aktaran Asan, “Burada bugün örneğini gördüğümüz inovasyonu yaparak örnek olarak bu şekilde sağlıkla ilgili araştırmalar yapılarak patentli ürünlere dönüştürerek çok fazla katma değer üretmek mümkün. Patent başvuruları ile her türlü desteği vermeye hazırız. Markalaşma çalışması çok iyi gidiyor. Çok genç olan Turgut Özal Üniversitene önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Hem Malatya hem ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.