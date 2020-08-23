Kayıp yaşlı adam her yerde aranıyor

Elazığ’ın Salıbaba Mahallesi’nde 2 gün önce evden çıkan 64 yaşındaki adamdan haber alınamıyor.

Elazığ’da Salıbaba Mahallesi'nde yaşayan 64 yaşındaki Mehmet Ataşcı Perşembe günü gece saat 23.00 sıralarında evinden çıktı.İkin gün boyunca evine dönmeyen Ataşcı’nın ailesi 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak yetkililerden yardım istedi.Mehmet Ataşcı’nın ailesi, evinden ayrıldığı gün üzerinde siyah eşofman ve mavi tişört olduğunu belirtti.64 yaşındaki Mehmet Ataşcı’yı arama çalışmalarına devam eden aile üyelerinin yanı sıra polis ekiplerinin de arama çalışmaları başlattığı öğrenildi.