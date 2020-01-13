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Tunceli
Giriş Tarihi : 13-01-2020 23:31

Kayıp üniversiteli öğrencinin ailesinde açıklama

Tunceli’de 5 Ocak Pazar gününden bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikincisi sınıf öğrencisi Gülistan Doku’nun ailesi basın açıklaması yaptı.  

Kayıp üniversiteli öğrencinin ailesinde açıklama

Aile adına baroda açıklama yapan Aygül Doku, kardeşinin 9 günden bu yana kayıp olduğunu belirterek, ”Ailesi olarak öncelikli isteğimiz Gülistan’ın sağ olarak bulunmasıdır. Fakat başına bir şey gelmiş ise de akıbetinin en kısa zamanda ortaya çıkmasını istiyoruz. Kamuoyunun da yakından takip ettiği kadarı ile şimdiye kadar Dinar köprüsünde ona ait olduğu iddia edilen bir makas ve 16.26’da Gülistan Doku’dan Zaynal Abarokov’a yapılan 4 saniyelik bir arama dışında elimizde bizi sonuca götürecek bir delil bulunmamaktadır” dedi.

Kardeşinin bulunması için duyarlılık gösterenlere teşekkür eden Aygül Doku, “Bu noktada Dersim halkının ve bütün Türkiye’nin bu konu ile ilgili alaka, hassasiyet ve duyarlığını görüyor ve Gülistan bulunana kadar devam edeceğine yürekten inanıyor ve güveniyoruz. Gülistan’ın yüreği yanmış ailesi olarak başka Gülistanların kaybolmaması ve başka ailelerin yüreğinin yanmaması için bütün insanları daha da duyarlı olmaya çağırıyoruz. Kamuoyu, basın ve bütün kurumların kesin, somut, kafa karışıklığı oluşturmayacak bilgi ve belgeleri ailemizle paylaşmasını istiyoruz. Çabası olan gerçek ve tüzel tüm kişilere çabalarından dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Baro Başkanı Avukat Kenan Çetin ise kamuoyundaki bilgi kirliliğine değinerek, “Baro başkanlığımıza somut, kesin bilgiler geldiğinde bunu basınla paylaşacağız. O yüzden daha çok somut, kesin bilgiler üzerinden yürümemiz gerekiyor. Hassas bir konu. Farklı varsayımsal durumlar bizi durumdan uzaklaştırabilir” dedi.

Doku’nun kaybolduğu gün telefonundan 4 saniyelik sinyal alınması iddialarının hatırlatılması üzerine Çetin, “Bu teknik bir hata mı değil mi iki kuruma soruldu. Gelecek cevap bizimle paylaşılacak. Bazen hukukçunun, ailenin, kolluğun çözemeyeceği teknik bilgi ilgili birime yazılır. Yanılmıyorsam bunun cevabı bir iki güne elimize ulaşacak” diye konuştu.

ETİKETLER: tunceli haber tunceli haberleri kayıp üniversite öğrencisi gülistan doku
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