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Tunceli
Giriş Tarihi : 12-01-2020 22:45

Kayıp üniversiteli öğrenci için çalışmalar genişletildi

Tunceli’de geçtiğimiz Pazar gününden bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmaları valilik koordinesinde devam ediyor.

Kayıp üniversiteli öğrenci için çalışmalar genişletildi

Tunceli’de bir haftadır haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’nun bulunması için son görüldüğü Uzunçayır Baraj Gölü Dinar Köprüsü mevkiinde yapılan çalışmalar genişletildi.  

Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekibi, AFAD, Elazığ'dan dalgıç polisler ve gönüllülerin katılımıyla devam eden çalışmanın kapsamı genişletildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri ile AFAD Dinar Köprüsü civarında botlar ve su altı görüntüleme cihazlarıyla arama çalışmalarını sürdürürken, JAK ekipleri de baraj gölünde kıyı taraması gerçekleştiriyor.Öte yandan, emniyet birimlerinin de her türlü bilgiyi ve bulguyu değerlendirerek kayıp kızın bulunması için yoğun çalışma yaptığı bildirildi.

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