Advert
Tunceli
Giriş Tarihi : 24-01-2020 14:06

Kayıp üniversiteli kızı 70 kurbağa adam arıyor

Tunceli’de 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınmayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmalarına Uzunçayır Baraj Gölü’nde ve karadan devam ediliyor.

Kayıp üniversiteli kızı 70 kurbağa adam arıyor

Tunceli’de 20 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku,  Türkiye’nin farklı illerinden gelen 70 dalgıç, Su Altı Görüntüleme cihazları ve 11 botla arama çalışmaları sürüyor.

İstanbul, İzmir, Ankara, Denizli, Kahramanmaraş ve Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Elazığ, Diyarbakır ve Bitlis Emniyet Müdürlüleri Su Altı Grup  Amirliklerine bağlı dağlıç polisler ile AFAD tarafından devam edilen çalışmalara bugün Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'ndan (JÖAK) gelen 10 kişilik dalgıç ekibi de destek vermeye başladı.

Baraj Gölü’nde 11 bot, ROV ve Sonar cihazının yanı sıra 70 kurbağa adamla devam eden arama çalışmalarını Gülistan Doku’nun ailesi ve çok sayıda yakını da takip ediyor. Uzun Çayır Baraj Gölü'nde 750 bin metrekarelik alanda 100 kişilik ekiple devam eden çalışmalara, jandarma ve emniyet birimleri ise karadan destek veriyor.

ETİKETLER: tunceli haber tunceli haberleri tunceli kayıp öğrenci
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 40 18
  • 2 İstanbul Başakşehir 36 18
  • 3 Trabzonspor 35 18
  • 4 Fenerbahçe 34 18
  • 5 Alanyaspor 32 18
  • 6 Galatasaray 30 18
  • 7 Beşiktaş 30 18
  • 8 Göztepe 26 18
  • 9 Yeni Malatyaspor 24 18
  • 10 Gaziantep FK 24 18
  • 11 Çaykur Rizespor 23 18
  • 12 Denizlispor 22 18
  • 13 Gençlerbirliği 18 18
  • 14 Konyaspor 18 18
  • 15 Kasımpaşa 15 18
  • 16 Antalyaspor 14 18
  • 17 MKE Ankaragücü 12 18
  • 18 Kayserispor 10 18
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ARŞİV ARAMA