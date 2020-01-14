Advert
Tunceli
Giriş Tarihi : 14-01-2020 14:28

Kayıp üniversite öğrencinin odasında intihar mektubu bulundu

Tunceli’de 5 Ocak'tan itibaren haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmaları valilik koordinesinde 150 kişilik ekiple devam ediyor.

Kayıp üniversite öğrencinin odasında intihar mektubu bulundu

Tunceli'de 10 gün önce kendisinden haber alınamayan ve baraj gölünde arama çalışması yapılan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun odasında intihar mektubu bulunduğu öğrenildi. Öte yandan Dinar köprüsü çevresinde arama yapan dalgıçların şuana kadar Gülistan'ın kayıp olmadan bir kaç gün önce arkadaşından aldığı makas, ismi yazılı olan bir reçete ve kendi el yazısı olduğu değerlendirilen bazı notlar bulundu.

Uzunçayır Barajı Dinar Köprüsü mevki'inde Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekibi, AFAD, Elazığ'dan dalgıç polisler ve 4 Özel Harekat Timi'nin katılımıyla devam eden çalışmalar bugünde sürüyor.

Odasında intihar mektubu, suda makas ve ismi yazılı reçete bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan elde edilen bilgilere göre, Gülistan Doku'ya ait intihar mektubunun bugün odasında bulunduğu öğrenildi. Öte yandan intihar ettiği değerlendirilen Uzunçayır Baraj Gölü Dinar Köprüsü çevresinde ise dalgıçlar tarafından Gülistan'a ait el yazısının olduğu değerlendirilen notlar, ismi yazılı reçete ile olaydan bir kaç gün önce arkadaşından aldığı belirlenen bir makas  bulundu. Bulunan materyallerin kriminale gönderildiği bildirildi.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koordinesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı nezaretinde İl Emniyet ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birimlerle tüm devlet kurumlarının katılımıyla her türlü bilgi ve bulguların titizlikle incelenip çalışmanın sürdürüldüğü aktarıldı.

ETİKETLER: tunceli haber tunceli haberleri kayıp üniversite öğrencisi gülistan doku
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 37 17
  • 2 İstanbul Başakşehir 33 17
  • 3 Trabzonspor 32 17
  • 4 Fenerbahçe 31 17
  • 5 Beşiktaş 30 17
  • 6 Alanyaspor 29 17
  • 7 Galatasaray 27 17
  • 8 Yeni Malatyaspor 24 17
  • 9 Gaziantep FK 24 17
  • 10 Göztepe 23 17
  • 11 Denizlispor 22 17
  • 12 Çaykur Rizespor 20 17
  • 13 Gençlerbirliği 18 17
  • 14 Kasımpaşa 15 17
  • 15 Konyaspor 15 17
  • 16 Antalyaspor 14 17
  • 17 MKE Ankaragücü 12 17
  • 18 Kayserispor 10 17
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ARŞİV ARAMA