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Giriş Tarihi : 04-12-2019 23:15

Kayıp sürücünün aranması sürüyor  

Elazığ'ın Keban ilçesinde kamyonetin şarampole yuvarlanıp Fırat Nehri'ne düşmesi sonucu kaybolan sürücü Bedrettin Oruç'un bulunması için başlatılan çalışmalar 3'üncü gününde de sürdü.  

Kayıp sürücünün aranması sürüyor  

Kaza, önceki gün ilçede Fırat Nehri'nin Karakaya Barajı bağlantısı olan Nimri Dağı eteğinde meydana gelmişti. Bedrettin Oruç (41) idaresindeki 23 AT 269 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrilip nehre düştü. Kamyonet çekici yardımı ile sudan çıkarılırken, sürücü Oruç'a ulaşılamadı. Bölgede jandarma, sağlık, AFAD ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıçlar tarafından yapılan aramada sürücüye ulaşılamadı.

3'üncü gününde de İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Diyarbakır'dan gelen Jandarma Su Altı Kurtarma Timi  arama çalışmasına devam etti. Gün boyu  su altı ile yüzeyinden yapılan aramalarda şuana kadar bir sonuç elde edilemediği öğrenildi. Arama çalışmalarının yaklaşık 35 kilometrelik alandı yapıldığı ve yarın devam edileceği bildirildi.

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