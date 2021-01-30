Kayıp şahıs 15 gündür aranıyor  

Elazığ’da bir beldede ailesiyle ikamet eden 32 yaşındaki engeli bulunan bir şahıs 15 gün önce evinden çıktı, bir daha da haber alınamadı.

Alınan bilgiye göre, Karakoçan ilçesi Sarıcan Beldesinde yaşayan engelli Mustafa Mahmutoğlu (32), 15 Ocak'ta evden çıktı. Akşam olmasına rağmen Mahmutoğlu eve dönmeyince aile, hem kendi imkanları ile arama yaptı hem de durumu jandarma ve polise bildirdi. Bunun üzerine ekipler belde ve Karakoçan ilçesi başta olmak üzere Elazığ merkez ve diğer ilçelerinde aramaya yaptı, fakat bir sonuca ulaşamadı.Mahmutoğlu’nun bulunması için başlatılan çalışmalar sürerken, ailesi görenlerden yardım istedi.

Kardeşinin kayıp olduğunu belirten Ali Mahmutoğlu, “Kardeşim ayın 15’inde bu yana kayıp. En son evde çıkmış bir daha haber alınamamış. Kardeşimin ruhsal sağlığı yerinde değil ve aynı zamanda fiziksel engelli. Sol kolu işlevsizdir. Jandarma ve polis ekipleri arama çalışmasını sürdürüyor. En kısa zamanda bulunması istiyoruz. Her birimin ve yetkilinin haberi var. Görenlerin kolluk kuvvetlerini bildirmesini istiyoruz” dedi.