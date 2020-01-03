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Giriş Tarihi : 03-01-2020 23:40

Kayıp olan kadından iyi haber!

Kayıp olan kadın bulundu.

Kayıp olan kadından iyi haber!

Elazığ’da bir köyde  öğlen saatlerinde evden çıkan ve haber alınamayan 88 yaşındaki kadın komşu köyde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kovancılar ilçesine bağlı Karınca Köyünde ikamet eden 88 yaşındaki Rabia D., öğle saatlerinde evden çıktı, bir daha haber alınamadı.Bunun üzerine yakınları jandarma ekiplerine haber verdi, kendileri de  arama çalışmalarına başladı.Akşama kadar süren çalışmalarda yaşlı kadının komşu köy olan Çakırkaş'ta olabileceği bilgisi geldi.Köye giden jandarma ekipleri, yaşlı kadını akrabaları yanında buldu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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