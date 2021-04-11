Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Beyyurdu köyünde Ahmet Akalın hayvanlarıyla ilgilenmek için ahıra gittiğinde 3 koyununun olmadığını fark etti. Bunun üzerine Akalın, jandarmadan yardım istedi. Bölgeye giden jandarma ekiplerinin 3 saatlik arama çalışmasıyla ahırdan 10 kilometre uzaklaşan hayvanlar bulundu. Köye getirilen koyunlar sahibine teslim edildi. Koyunlarının bulunduğu için mutlu olan Akalın, jandarma ekiplerine teşekkür etti.
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Giriş Tarihi : 11-04-2021 22:33 Güncelleme : 11-04-2021 22:33
Kayıp koyunlar jandarma tarafından bulundu
Elazığ’da kayıp olan 3 koyunu jandarma ekipleri ahırdan 10 kilometre uzaklıkta bularak sahibine teslim etti.