Kayıp inekler bulundu

Kayıp inekler jandarma tarafından 7 kilometre uzakta bulundu.

Elazığ'ın Keban ilçesinde kayıp olan 11 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla 7 kilometre uzakta bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Büklümlü mevkiinde Kemal Aydın'a ati 11 büyükbaş hayvan arazide kayıp oldu. Hayvanlarını bulamayan mal sahibi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Her ihtimale karşı bölgeye Jandarma Suç Araştırma Timi ve diğer ekipler sevk edildi. Ekiplerin bölgede yaya ve araçlarla yaptığı 6 saatlik çalışmada hayvanlar 7 kilometre uzaklıkta Keban Baraj Gölü kenarında bulundu.Ekipler hayvanları sahibi Aydın'a teslim etti. Hayvanların sahibi ise jandarma personeline sarılarak teşekkür etti.