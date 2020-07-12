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Giriş Tarihi : 12-07-2020 22:15   Güncelleme : 12-07-2020 22:15

Kayıp hayvanları jandarma drone ile buldu  

Elazığ’da arazide kaybolan 4 büyükbaş hayvan, jandarma tarafından drone yardımıyla bulunarak sahibine teslim edildi.  

Kayıp hayvanları jandarma drone ile buldu  

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Yurtbaşı beldesinde  S.B. ye ait olan büyükbaş hayvanlardan 4 tanesi otlatıldığı  sırada  kayboldu.Hayvanların sahibi köy sakinlerinin yardımıyla yaptığı arama da netice alamadı.  Bunun  üzerine  durum  İl Jandarma Komutanlığına bildirildi. Olay yerine JASAT ve jandarma  asayiş ekipleri gönderildi.Jandarma ekiplerinin drone ile yaptığı arama da 4 büyükbaş hayvan kayboldukları yerden 5 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda bulundu. Bulunan hayvanlar sahibine teslim edildi.

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