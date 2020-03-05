Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları devam ediyor

Tunceli’de 61 günden bu yana haber alınmayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku için Uzunçayır Baraj Gölü boyunca detaylı kıyı taraması başlatıldı.

5 Ocak tarihinde kaybolan ve en son Uzunçayır Baraj Gölü Sarısaltuk Viyadüğü üzerinde otururken görüntüsü araç içi kamerasına takılan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında Uzunçayır Baraj Gölü’nde AFAD ve polis ekipleri tarafından aramalar yapılırken Vali Tuncay Sonel’in talimatıyla kıyı boyunca da detaylı arama çalışmaları başlatıldı.Botlarla taşınan polis ve jandarma ekipleri, iz bulma ve arama kurtarma köpekleri ile drone eşliğinde baraj kıyısı boyunca ve ormanlık alanda arama çalışmaları yapılıyor.

Çalışmaları yerinde izleyen Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku, baraj suyunun kodunun düşürüldüğünü belirterek, “Baraj kodu düşürüldüğü için kıyı taramasını sayın valimizden talep ettik. Kendisine teşekkür ediyorum. Bizi kırmayarak kara ekibini gönderdi. Drone gönderdi. Bot suyun içinde yürürken kara ekibi de kıyı boyunca arama yapacak"dedi.

Yaşadıkları durumun zor olduğunu dile getiren Doku, “Rabbim kimseye vermesin. İnşallah bu süreç en kısa sürede sonlanır. Gerçekten tükendim. Sabrımız kalmadı” diye konuştu.