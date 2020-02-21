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Tunceli
Giriş Tarihi : 21-02-2020 22:50

Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları devam ediyor

Tunceli’de 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmalarına Uzunçayır Baraj Gölü’nde devam ediyor.  

Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları devam ediyor

Tunceli’de 5 Ocak tarihinden itibaren kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikincisi sınıf öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmaları Uzunçayır Baraj Gölü’nde devam ediyor. Van’dan gelen polis dalgıç ekipleri ile AFAD’ın devam ettiği çalışmalar kapsamında su seviyesi düşürülen  Baraj Gölü üzerinde botlarla tarama gerçekleştiriliyor.Su seviyesi düştüğü için görüş mesafesinin düşük olması nedeniyle dalış yapılamazken ekipler, botlarla kıyı taraması gerçekleştiriliyor.  Çalışmalardan şu ana kadar herhangi bir sonuç alınamadı.

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