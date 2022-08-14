Kayıp genç kız bulundu  

Londra’dan ailesi ile birlikte Elazığ’a tatile gelen ve kaybolan 19 yaşındaki genç kız bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 1 ay önce ailesi ile birlikte Londra’dan Elazığ’a tatile gelen 19 yaşındaki Sena Top, dün öğle saatlerinde Ataşehir Mahallesi’nde bulunan bir yüzme havuzundan çıktıktan sonra eve dönmedi. Kızlarının telefonuna ulaşamayan ve bir süre kendi imkanlarıyla arayan ailesi durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, Sena Top’u bulmak için çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu genç kız polis ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.