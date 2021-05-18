Kaygı ve stres en aza indirilmeye çalışılıyor  

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat açıklama yaptı.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında sahada her türlü mücadele yapılırken, psikososyal destek hattıyla da vatandaşların kaygı ve stresleri en aza indirilmeye çalışılıyor.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, Covid-19 ile mücadelede sağlık çalışanları ve sosyal izolasyon nedeniyle evlerinde kalan vatandaşların kaygı ve streslerini en aza indirebilmek için Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulan Psikososyal Destek Hattı'nın hizmet vermeye devam ettiğini aktardı.

Psikososyal Destek Hattı'nın Elazığ’da pandemi süreci ile birlikte hizmete girdiğini anımsatan Prof. Dr. Polat," Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Covid-19 ile mücadele kapsamında dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılımını engellemek amacıyla birçok tedbire başvurulmuştur. Bakanlığımız talimatları doğrultusunda ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de Psikososyal Destek Hattı pandemi tedbirlerinin bir parçası olarak hizmete sunulmuştur. Pandemi ile mücadele sırasında sağlık hizmeti sunanlar, dezavantajlı gruplar başta olmak üzere diğer hizmet grupları ve tüm vatandaşlarımıza yönelik fiziksel, sosyal ve ruhsal sorunlar ile baş edilmesine yönelik Pandemi ile mücadele psikososyal destek kapsamında hizmet vermeye devam ediyoruz. Halkımızın ve sağlık çalışanlarının değişen günlük yaşam alışkanlıkları, kendileri ve sevdikleri için duydukları yoğun kaygı, öfke, korku, çaresizlikten kaynaklanan stresin en aza indirebilmesi, kronik ruhsal bozukluğu olan ve takibi gereken birey ve aileler bize rahatlıkla ulaşabilirler”dedi.

Kurumlarına bağlı Sağlıklı Hayat Merkezleri bünyesinde hizmet verdiklerini dile getiren Polat," Psikososyal Destek Birimlerimizde Psikolog, Sosyal Çalışmacı ve Çocuk Gelişimcisi gibi meslek gruplarından oluşan toplam 10 personelimiz görev yapmaktadır. Pandemi sürecinde tam kapanmayla birlikte karantina altına alınan, gebe ve dezavantajlı bireyler başta olmak üzere tüm vatandaşlarımız hafta içi her gün 08:00-17:00 saatleri arasında 0 (424) 248 19 24 ve 0 (424) 238 88 11 numaralı telefon hatları üzerinden bizlere ulaşarak, psikososyal destek hizmetlerini alabileceklerdir”diye konuştu.