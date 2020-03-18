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Giriş Tarihi : 18-03-2020 12:50   Güncelleme : 18-03-2020 12:52

Kaybolan uzman çavuş aranıyor

Tunceli'de, dün eğitim sırasında rafting botunun devrilmesi sonucu kayıp olan uzman çavuş Yılmaz Güneş'i, arama çalışmaları bir çok ilden ekiplerin katılımı ile devam ediyor.

Kaybolan uzman çavuş aranıyor

Tunceli’de dün eğitim sırasında rafting botunun devrilmesi sonucu Munzur Çayı’na düşerek kaybolan uzman çavuş Yılmaz Güneş'i (36) arama çalışmaları bir çok ilden ekibin katılımıyla yapılıyor.

Olay, dün Tunceli-Ovacık karayolu Anafatma mevkiinde Munzur Çayı'nda meydana gelmişti.Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi tarafından jandarma karma timine eğitim verildiği esnada içinde 4 kişinin bulunduğu rafting botu devrilmiş, 3 personel kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken, Munzur Çayı’na düşen Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ise kayıp olmuştu.Olayın yaşandığı bölgeden dün başlatılan arama çalışmaları bugün Ankara, Elazığ, Diyarbakır ve Van'dan gelen takviye ekiplerin katılımıyla yeniden başladı.  

Munzur Çayı'nın debisi ve akıntının yüksek olması nedeniyle arama çalışmaları güçlükle yapılıyor. AFAD'ın yanı sıra  Ankara’dan  Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Diyarbakır ve Van’dan  Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Elazığ'dan İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polislerle çok sayıda emniyet ve jandarma personeli katılımıyla arama çalışmaları belirlenen noktalarda yürütülüyor. 

Arama çalışmalarını Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen de olay yerinde takip etti.Öte yandan kayıp uzman çavuşun ailesi de arama çalışmalarının yapıldığı bölgeye gelerek, çalışmaları göz yaşları içinde izledi. 

ETİKETLER: tunceli haber tunceli haberleri tunceli kaybolan uzman
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