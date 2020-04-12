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Giriş Tarihi : 12-04-2020 15:00

Kaybolan otizmli çocuktan sevindirici haber

Elazığ’da ailesinin yanından ayrılarak kaybolan 9 yaşındaki otizm hastası Mert ekiplerin çalışması sonucu 20 saat sonra bulunarak ailesine teslim edildi.  

Kaybolan otizmli çocuktan sevindirici haber

Olay, merkeze bağlı Harput Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 9 yaşındaki Mert Aras Altındal, ailesinin yanından ayrılarak kayboldu. Bir süre kendi çabalarıyla kaybolduğu yerde çocuklarını arayan aile, bulamayınca durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, kaybolan çocuğu jandarma iz takip köpekleri ve drone kaldırarak aramaya başladı. Ekipler yaklaşık 20 saat süren aramanın ardından kaybolduğu yerden 5 kilometre uzakta derelik arazide üşümüş çocuğu  buldu. Tek başına bulunan Mert, tedbir amaçlı Fethi Sekin Şehir Hastanesine götürülerek tedavisi yapıldı. Çocuk daha sonra ailesine teslim edildi.

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