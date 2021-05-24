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Kaybolan 4 yaşındaki Roza’yı jandarma ve AFAD buldu

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Kaybolan 4 yaşındaki Roza’yı jandarma ve AFAD buldu

Tunceli’de ailesiyle birlikte ormanlık alanda dolaşırken bir anda ortadan kaybolan 4 yaşındaki Roza, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulundu.