Cep telefonu kamerasına kaydedilen o anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Haberin Videosu : Kayak takımlarını alıp caddeleri kayakla gezdiler

Elazığ’da etkili olan kar yağışı sonrası 3 arkadaş Elazığ sokaklarını kayakla gezdi. Elazığ’da etkili olan kar yağışı sonrasında bin 250 rakımlı Harput Mahallesi'nden merkeze kadar kayak yaparak giden Doğan Ünlü, Mustafa Ergücü ve Murat Uğur arkadaşlar, yaşadıkları anları cep telefonlarına kaydetti. Görüntüler, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Elazığ'ı kayak yaparak dolaşan gençlerden Murat Uğur, "Dün akşam saatlerinde kayak takımlarımız aracımızın arkasındaydı, böyle bir fikir geldi aklımıza. Tarihi mahallemiz olan Harput’tan aşağıya kaydık güzel anlar geçirdik. Bizi gören vatandaşlar şaşkınlıkla baktı, el sallayanlar da oldu. Hazar Baba Kayak Merkezinin yollarının kapalı olmasından dolayı bizde kayak merkezini kendi ayaklarımıza getirdik. Sosyal medyada paylaşımlarımız çok ilgi gördü. Bu kadar beğenileceğini hiç düşünmemiştik” dedi.