Kayak merkezi kara hasret kaldı, sezon açılamadı  

Elazığ’ın Sivrice ilçesindeki Hazarbaba Kayak Tesisleri bu yıl, kış mevsimi yarılanmasına rağmen kar yağmaması nedeniyle sezonu açamadı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinin güneyinde 2 bin 347 metre rakımlı Hazar dağının eteklerinde Hazar gölüne hakim manzarasıyla dikkat çeken kayak merkezinde sezonun açılabilmesi için beklenen kar yağışı gerçekleşmedi. Normal şartlarda yılın bu zamanlarında rekor düşük sıcaklığın kaydedildiği şehirde bu yıl yeterli kar yağışının olmaması, kayakçılar ve kayak merkezindeki işletmeciler için problem olmayı sürdürüyor. Sivrice ilçesinde bulunan ve Türkiye'deki önemli kayak merkezleri arasında yer edinen Hazarbaba Kayak Tesisi, kar yağışının yetersiz olması nedeniyle sezonu açamadı.

Kayak yapamadıklarını ifade eden vatandaşlardan Berkay Özel, "15 arkadaşımla kayak yapmaya geldik. Doğunun çeşitli illerinde kayak merkezlerini geziyoruz. Şu an gördüğünüz gibi ekoloji biraz değişime uğruyor. Geçen yıl bir buçuk iki metreye yakın kar vardı. Buraya gelip güzel bir şekilde organizasyonumuzu gerçekleştirmiştik. Bu sefer maalesef gördüğünüz gibi kurak bir ortamdayız. Karın kalınlığı 10 santimetreyi geçmiyor yer yer de kurumuş. Maalesef bu duruma ekstrem spor kulüpleri olarak bizde çok üzülüyoruz” dedi.