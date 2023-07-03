Kaya Karakaya Barajı’nda ölen balıklar kıyıya vurdu

Elazığ’da bulunan Kaya Karakaya Barajı’nda yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu.

Elazığ’da bulunan Kaya Karakaya Barajı’nda yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu.Elazığ-Bingöl karayolu sınırlarında bulunan Kaya Karakaya Barajı’nda, yüzlerce ölü balığın kıyıya vurulduğu görüldü. Balıkların neden öldüğü bilinmezken, yetkililer barajdan balık tutulmaması ve özellikle kıyıya vuran ölü balıkların yenmemesi konusunda uyarılarda bulundu. Baraj sahası yakınında bulunan balık işletmeleri, ölü balıkların neden kıyıya vurulduğuyla alakalı inceleme başlatılmasını istiyor.