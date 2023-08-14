Kavurucu sıcak altında tarlada ekmek mücadelesi

En sıcak ve boğucu günlerin yaşandığı, sıcaklık rekorlarının kırıldığı Elazığ’da mevsimlik tarım işçileri 42 derece altında ekmek mücadelesi veriyor.

En sıcak ve boğucu günlerin yaşandığı, sıcaklık rekorlarının kırıldığı Elazığ’da mevsimlik tarım işçileri 42 derece altında ekmek mücadelesi veriyor.Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerine çıktığı Elazığ’da hava sıcaklığı 42 dereceye kadar çıktı. Merkeze bağlı Alatarlar köyünde bulunan 3 bin dönüm alana ekili domates tarlasında çalışan işçiler adeta sıcak hava ile mücadele ediyor. Uzmanların dışarıya çıkılmaması konusunda uyarı yaptığı öğle saatlerinde bile güneşin altında çalışan işçiler, sabah saat 05.00’dan akşam 17.00’a kadar mesai yapıyor. Yevmiye usulü ile çalışan işçiler, güneşin etkili olduğu saatlerde tarlada yetişmiş olan domatesleri toplayarak ekmek parasını çıkarmaya çalışıyor."40 derece altında çocuklarımız için çalışıyoruz"Çok sıcakta çalıştıklarını belirten Zeynep Alınmış, "Sıcaklık 40 dereceye çıkıyor ve biz burada çalışıyoruz. 9 çocuğum var ve hepsi öğrencidir. Ben ve eşim buraya çalışmak için geldik. Saat 05.00’da kalkıyoruz. Burada yemek yapmaya odunda yok. Bizim hayatımız zor. 40 derece altında çocuklarımız için çalışıyoruz" dedi."40 derece altında ekmek savaşı veriyoruz"Çalışanların çoğunun öğrenci olduğunu ve okul harçlıklarını çıkardıklarını dile getiren tarım işçilerinden Doğan Almış, “Saat 7’de kalkıyoruz. Çoğu da öğrenci. Okul harçlığını çıkarmaya çalışıyorlar. Havalar sıcak. Akşam 17.00’a kadar çalışıyoruz. Sıcak aşırı derecede var. İnsan pişiyor. Bu gidişle daha da kararacağım. Geçim sağlamak için 40 derece altında ekmek savaşı veriyoruz. Ben üniversite sınavından sonra geldim. Ailem 3 aydır burada ve 2 ay daha sürer. Günlük 400 liraya çalışıyoruz. Ama bu bize yetmiyor. Günlük buradan 2 veya 3 tır mal çıkartıyoruz" diye konuştu."Bu insanlar 40 derece altında çalışıyor ve para kazanıyor"Sıcakların 40 dereceyi bulduğunu aktaran tarla sahibi Mehmet Salih Kıran, "Bu sıcakta çalışıyoruz. Öğrencilerimiz ve işçilerimiz var. Bu sıcakta çalışıyoruz ve kazanıyoruz. Saat 04.00’da ben kalkıyorum. Herkesi topluyoruz. 05.30 olmadan tarlalara dağılıyoruz. Bu insanlar 40 derece altında çalışıyor ve para kazanıyor. Ben taktir ediyorum. Bu sene çok sıcak var" şeklinde konuştu.