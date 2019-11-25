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Giriş Tarihi : 25-11-2019 10:38

Kavurma arası uyuşturucu polise takıldı

Elazığ polisinin yaptığı çalışmada bir ticari taksinin bagajında yoğurt kovalarında kavurma ile zulalanan 4 kilo 250 gram toz esrar ele geçirildi, 1'i kadın 2 şüpheli gözaltına alındı. 

Kavurma arası uyuşturucu polise takıldı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkıyatının önlenmesine yönelik  çalışma yaptı. Bingöl yolu uygulama noktasında polislerin şüpheli gördüğü ticari bir taksi narkotik köpeği Nina ile arama yapıldı. Köpeğin bagajda bulunan yoğur kovalarına tepki vermesi üzerine ekipler detaylı arama gerçekleştirdi. Detaylı aramada kovaların içinde kavurma ile zulalanmış 4 paket halinde 4 kilo 250 gram toz esrar ele geçirildi. 

Araçta bulunan şüphelilerden sürücü  S.Ü. ve kadın olduğu öğrenilen A.B. gözaltına alındı. Emniyette "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan ifadesi alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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