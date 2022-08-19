Kavun rekoltesi yüzleri güldürdü   

Elazığ’da kavun hasadı 2 tondan 6 tona çıkarak çiftçinin yüzünü güldürdü.

Elazığ merkeze bağlı Muratçık köyünde kavun hasadı başladı. İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, ekibiyle birlikte hasada katıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, geçen sene 2 ton olan kavun hasadının bu yıl 6 tona çıktığını ifade etti. Kılıç, üretimin önümüzdeki yıllarda artarak devam edeceğini söyledi.

Tek yıllık bitki olan kavun ve karpuz yetiştiriciliğinin ilde artarak devam ettiğini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, "Muratçık Köyü Muhtarı aynı zamanda kavun üreticisi olan Sami Eskici’yi tarlasında ziyaret ettik. Üreticimiz geçen yıl kavundan dekara yaklaşık 2 ton verim alırken, bu yıl 6 ton almış. Bin bir zahmetle toplanan kavun ve karpuzdan elde edilen bu başarının önümüzdeki yıllarda da artarak devam edeceğini düşünüyorum” dedi.