Kavşak kontrol cihazını çalan şüpheli tutuklandı

Elazığ’da trafik akışının yoğun olduğu, dört cadde ve bulvarı birbirine bağlayan kavşaktaki trafik ışıklarının kontrolünü sağlayan kavşak kontrol cihazı çalındı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada yakalanan şüpheli tutuklandı.

Elazığ’da trafik akışının yoğun olduğu, dört cadde ve bulvarı birbirine bağlayan kavşaktaki trafik ışıklarının kontrolünü sağlayan kavşak kontrol cihazı çalındı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada yakalanan şüpheli tutuklandı.Olay, dün merkez Mehmet Akif Ersoy ve Yakup Şevki caddeleri ile Ahmet Kabaklı ve Fatih Sultan Mehmet bulvarlarının kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerden kavşaktaki trafik ışıklarının aktif olmadığı ihbarı geldi. Olay yerine gelen belediye ekipleri, trafik ışıklarının kontrolünü sağlayan kavşak kontrol cihazının çalındığını fark ederek polise haber verdi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı. Çalışma sonrasında izlenen kamera görüntülerinde şüphelinin F.Ç. olduğu tespit edildi.Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrasında şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.