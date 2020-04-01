01 NİSAN 2020 Çarşamba 15:40
Advert
Asayiş
Giriş Tarihi : 01-04-2020 14:28

Kavgada yaralanan şahıs hayatını kaybetti 

Elazığ’da 5 gün önce silah ve bıçaklı kavgada yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kavgada yaralanan şahıs hayatını kaybetti 

Olay,merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, husumetli olduğu iddia edilen iki grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada kullanılan bıçak ve tüfekle 2 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan 48 yaşındaki Z.K.,  5 gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öteyandan Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olaya karışan şüpheliler K.B. T.O. ve Y.O.’yu tespit ederek yakalamasının ardından tutuklanmasını sağlamıştı.

ETİKETLER: elazığ kavga elazığ rüstempaşa kavga
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Trabzonspor2653
  • 2Başakşehir FK2653
  • 3Galatasaray2650
  • 4Sivasspor2649
  • 5Beşiktaş2644
  • 6Alanyaspor2643
  • 7Fenerbahçe2640
  • 8Göztepe2637
  • 9Gaziantep FK2632
  • 10Denizlispor2631
  • 11Antalyaspor2630
  • 12Gençlerbirliği2628
  • 13Kasımpaşa2626
  • 14Konyaspor2626
  • 15Yeni Malatyaspor2625
  • 16Çaykur Rizespor2625
  • 17MKE Ankaragücü2623
  • 18Kayserispor2622
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ARŞİV ARAMA