Asayiş
Giriş Tarihi : 11-06-2022 21:00

Kavgada kan aktı

Elazığ’da silahlı kavga,cumhuriyet mahallesi silahlı kavga

Kavgada kan aktı

Elazığ’da meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.  

Olay, merkeze bağlı  Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alacak verecek meselesi yüzünden F.Y. ve E.E. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya döndüğü olayda F.Y.’yi silahla vuran E.E. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

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