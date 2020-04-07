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Giriş Tarihi : 07-04-2020 08:00

Kavga ihbarına giden polislere sürpriz   

Elazığ'da polis ekipleri kavga ihbarına gitti pastalı kutlamayla karşılandı.  

Kavga ihbarına giden polislere sürpriz   

Alınan bilgiye göre, 155 polis imdat hattına merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi'nda  kavga ihbarında bulundu. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, kaldırımda kavga edermiş gibi görünen  gençlerin olduğu bölgeye gitti. Bu sırada gençler bir anda ayrılarak alkışlamaya başladı. Diğer gençler ise Türk Polis Teşkilatı'nın 175. Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle  üstünde mum olan pasta getirip polis ekiplerinin haftasını kutladı. Polis ekipleri,gençlerle pasta keserek kutlama yaptı. 

Mahalle sakinlerinden Vural Baygeldi," Polis Haftası münasebetiyle ekiplerimize bir sürpriz yapmak istedik. Asılsız  kavga ihbarında bulunduk. Olay yerine gelen polis ekipleri, şakadan kavga eden gençlere müdahale etmek isterken, pasta ile yanlarına geldik. Amacımız polisimizin  her zaman yanında olduğumuzu göstermekti. Polislerimizin haftalarını kutluyoruz" dedi.

ETİKETLER: elazığ haftası elazığ polis pasta
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