Anasayfa

Güncel

Kavga ihbarına giden jandarmaya pastalı kutlama

Güncel

Kavga ihbarına giden jandarmaya pastalı kutlama

Elazığ’ın tarihi yerleşim yerlerinden Harput'ta bulunan bir esnaf jandarmanın 181. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle ekiplere kavga ihbarında bulundu, ardından da pasta sürprizi yaptı.