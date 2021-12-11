‘Kavasbaşı evi’ koruma altına alındı  

Elazığ’ın Maden ilçesinde bulunan ‘Kavasbaşı evi’ tescillenerek koruma altına alındı.

Bakır Maden Kültür, Turizm, Kalkınma ve Dayanışma Derneği (Bakır Maden-Der) Başkanı Süleyman Deniz Seyrek, dernek olarak ilçenin değerlerinin tespit edilerek koruma altına alınması ve geleceğe taşınması için yürüttükleri çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini söyledi. Seyrek, "Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmalar, yerel ve merkezi yönetimde yaptığımız görüşmeler sürüyor. Kültür ve tabiat varlıkları, şehirlerin asli unsurlarıdır. Yıllar boyunca yaşamış olan insanların zaman içinde bıraktığı değerler, zamanın okunmasında en önemli unsurlardır. Bu değerlerin tescillenerek koruma altına alınması, çevresel etkilerden korumak ve geleceğe taşınmak için elimizi güçlendiren en önemli çalışmadır. Derneğimizin en önemli misyonu da her şartta ve herkese karşı bu çalışmaları yürütmektir. Bu anlayışla ve fedakarca çalışmalarımızı yürütüyoruz. 16 Mart 2021'de Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünde yaptığımız görüşme sonucu görevlendirilen teknik personel, 8-9 Haziran 2021'de Maden ilçemizde yüzey araştırması yapmıştır. Araştırma sonrasında hazırlanan rapor ile tescillenmesi uygun görülen taşınmazlar, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na bildirilmiştir. 26 Kasım 2021 tarihinde yapılan kurul toplantısı ile 1 taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenmiştir. Bu taşınmaz, Camikebir Mahallesindeki ‘Kavasbaşı’ evidir. Bu yapı, ilçemizin tescillenen ilk geleneksel mimari yapısı olmuştur. Alınan karar ile ilçemizin tescilli kültür varlığı sayısı 22'den 23'e, ilçe merkezinde yer alan kültür varlığı sayısı da 11'den 12'ye yükselmiştir. Derneğimiz, ilçe değerlerinin korunması yolunda bedenini taşın altına koyarak, çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir" dedi.