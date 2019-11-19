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Giriş Tarihi : 19-11-2019 09:47

Kask can kaybını önledi

Elazığ’ın Palu ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.  

Kask can kaybını önledi

Kaza,  Palu ile Kovancılar ilçelerini bir birine bağlayan Hacı Yasin Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.D. idaresindeki 23 FK 252 plakalı otomobil karşı şeride geçmeye çalışırken, M.Y. yönetimindeki 23 BT 285 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motordan düşen sürücüsü yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kaza anında motor sürücüsünün kaskı bulunması olası bir can kaybını önlerken, güvenlik güçleri olay yerinde inceleme yaptı.

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