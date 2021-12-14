Kasım ayında meydana gelen 3 kişi hayatını kaybetti 

Elazığ’da Kasım ayında meydana gelen kaza bilançosu açıklandı.

Kasım ayında meydana gelen 258 kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 156 kişi yaralandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı Kasım ayında Elazığ’da meydana gelen kazaları açıkladı. Buna göre kent genelinde 258 kazada 3 kişi öldü, 156 kişi yaralandı. Kazaların 90’ı ölümlü ve yaralanmalı olurken, 168’i ise maddi hasarlı olduğu açıklandı. Sürücülerin hatalarının kazalara neden olduğu belirtilen istatistiklerde trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin ‘dur' işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek olarak açıklandı.